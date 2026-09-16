сегодня в 16:46

Синоптики предупредили кузбассовцев о дождях и похолодании

Кемеровский центр гидрометеорологии прогнозирует в Кузбассе дожди, ветер и ночное похолодание до +2 градусов к выходным, сообщает Сiбдепо .

17 сентября днем в Кузбассе ожидается +12…+17 градусов, ночью — до +12. Синоптики прогнозируют сильные дожди и порывы ветра до 14 метров в секунду.

«В пятницу и на выходные дневные температурные показатели останутся без изменений. Ночью местами по области заметно похолодает — до +2 градусов», — сообщил Кемеровский центр гидрометеорологии.

В пятницу и выходные в регионе сохранятся дожди. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

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