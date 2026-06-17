Синоптики пообещали кузбассовцам жару до +31 градуса

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Кемеровский гидрометцентр не ждет осадков до 20 июня

В Кузбассе в ближайшие дни установится сухая погода без осадков. К 20 июня дневная температура поднимется до +31 градуса, сообщает Сiбдепо .

18 июня ночью в регионе ожидается +9…+14 градусов. В северных районах температура может опуститься до +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

19 июня ночью синоптики прогнозируют +9…+14 градусов, местами +3…+8 градусов. Днем станет теплее: столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 14 м/с.

20 июня ночью температура составит +10…+15 градусов, местами +4…+9 градусов. Днем ожидается пик жары — от +26 до +31 градуса. Осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно малооблачным.

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