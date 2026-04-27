Синоптик заявил, что снегопад в Москве пойдет на спад

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снегопад в Москве будет продолжительным, но его интенсивность начнет снижаться. Пик циклона столица проходит 27 апреля, передает RT .

По словам синоптика, к концу дня 27 апреля осадки станут слабее. Если в этот день снег соответствует критериям сильного, то 28 апреля он будет преимущественно умеренным, а затем — небольшим.

«К концу дня интенсивность снегопада начнет снижаться. Если сегодня по всем критериям сильный снег, то завтра (ред. — 28 апреля) он в основном будет умеренным. А послезавтра будет уже небольшой снег», — поделился он.

Александр Шувалов отметил, что на 27 апреля приходится максимум развития циклона. При этом атмосферное давление уже начало расти.

«Но уже начался рост давления. И давление к завтрашнему дню увеличится на 10 мм ртутного столба, потом еще больше. Потом выйдет на норму и станет выше ее. Поэтому интенсивность осадков пойдет по нисходящей», — заключил Шувалов.

