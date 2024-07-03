Синоптик Тишковец: в Москве установили новый температурный рекорд

В среду, 3 июля, на базовой столичной метеостанции ВДНХ был зафиксирован новый температурный рекорд в плюс 32,7 градусов, написал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Прошлый рекорд был установлен в этот день в 1917 году и он составлял плюс 32,2 градуса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 4 июля в столице ожидается аномально жаркий день, поэтому власти приняли решение раздавать воду на некоторых станциях метро и железнодорожных вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта.

А 5 июля в столице резко изменится погода. Согласно прогнозам синоптиков, ожидаются сильнейший дождь с часовыми осадками в 20 мм, а также ветром со скоростью до 25 м/с.