Синоптик Тишковец: сугробы в Москве увеличатся на 3-4 сантиметра за день

Сугробы в Москве за день увеличатся на три-четыре сантиметра. Утром 2 января высота снежного покрова в Москве была 21 сантиметр на опорной метеостанции ВДНХ, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

На Балчуге его высота была 20 сантиметров, а в Тушине 24 сантиметра. Рост сугробов временно остановился.

В Московской области наиболее крупные сугробы обнаружили в Волоколамске, Черустях и Клине — 25 сантиметров. В Дмитрове их высота 24, Наро-Фоминске 23, Серпухове 21, Можайске — 20 сантиметров.

Во второй половине дня в Москве будет обложной снегопад. Видимость ухудшится до трех-четырех километров. В результате непогоды 3 января сугробы в Москве и области увеличатся на три-пять сантиметров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.