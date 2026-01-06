Синоптик Тишковец спрогнозировал «снежный армагеддон» в Москве 9 января

сегодня в 17:29

9 января в Москве будет «снежный армагеддон». Также он ожидается в Центральной России и, в частности, на ее юге, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С юго-запада на столичный регион идет мощнейший балканский циклон. Из-за него в Москве выпадет не менее 30% месячной нормы, отметил Тишковец.

В Подмосковье и на юге Центрального федерального округа будет около 30 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы.

После этого в Московском регионе могут появиться сугробы. Их высота составит до полуметра.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.