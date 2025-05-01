Синоптик Тишковец: снежный покров появится в Московском регионе в начале мая

В холодном тылу циклона на севере Центральной России идут локальные заряды снега. Снежный покров появится в начале мая и на территории Московского региона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Холодное дыхание Первомая: снежный покров появится и в столичном регионе!», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в течение дня снегопады ожидаются на севере и западе Подмосковья. Предстоящей ночью в столице начнется мокрый снег вперемешку с ливнем. В городе может выпасть треть от месячной нормы от нормы осадков (19-24 мм). Столбики термометров в столичном регионе при этом понизятся до 0 — плюс 3 градусов.

По словам синоптика, снег ожидается и в северных районах Подмосковья. Так, в Талдоме выпадет 3–6 см осадков, в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске — 6–9 см, в Клину — 12–15 см. В Москве к утру пятницы возможен небольшой слой снега (1–2 см), который в этот же день растает.

Тишковец добавил, что в пятницу погода улучшится. В Москве днем температура составит от плюс 6 до плюс 9 градусов, что на 7 градусов ниже нормы для начала мая.