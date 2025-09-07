Синоптик Тишковец пообещал идеальное бабье лето в Москве на следующей неделе

Солнечная, сухая и очень комфортная погода ожидается на территории столицы и Подмосковья на предстоящей неделе, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшие выходные порадовали москвичей настоящим бабьим летом, когда столбики максимальных термометров поднимаются на высоту плюс 22 — плюс 23 градуса, а это климатическая норма июня или августа», — сказал Тишковец на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на территории Московской области в выходные дни воздух прогрелся до июльских температур.

Синоптик добавил, что на следующей неделе температурный режим в Московском регионе будет на несколько градусов выше климатической нормы. Так, ночью в столице столбики термометров опустятся не ниже плюс 8 — 11 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 19-22 градусов. Это идеальная погода для первого осеннего месяца.