Синоптик Тишковец: настоящей зимы в Московском регионе не будет

Предварительно, настоящей зимы в Московском регионе не будет, а весна придет раньше срока, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что 2025 год на большей части России начался с аномалии тепла. Температура превышает норму на 4-9 градусов, а местами и на 12.

«В Москве первая декада января оказалась почти на 5 градусов теплее нормы, и уже третьи сутки подряд в середине зимы погода находится в состоянии „метеорологической“ весны, так как среднесуточная температура превышает 0 градусов», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, сугробы быстро тают, их высота в пять раз ниже нормы.

Как уточнил Тишковец, ситуация с температурой не изменится в ближайшие два дня. До конца сезона настоящей зимы ждать не стоит.

По краткосрочному прогнозу синоптиков, на будущей неделе ожидаются небольшие снегопады и слабое похолодание, но это только условно. Хороших сугробов не будет. Так как погоду определяют теплые воздушные массы с Атлантики, то юг РФ и большая часть юго-запада и запада Русской равнины почти полностью лишатся значимой части снежного покрова.

Специалист добавил, что, по долгосрочным прогнозам, до конца зимы средняя температура в Москве будет на 5 градусов выше нормы. Иногда будет идти снег и ударять мороз, но общей тенденции они не изменят.

Еще, по мнению синоптика, в марте среднемесячная температура ожидается на 4 градуса выше нормы, а в апреле — на 3 градуса. Скорее всего, весна наступит раньше 21 марта — климатической даты перехода среднесуточной температуры в столице выше 0 градусов. А снег растает уже к началу апреля.