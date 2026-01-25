Синоптик Тишковец: 30-градусный мороз ударил в Подмосковье

сегодня в 11:04

Московская область оказалась во власти сильных морозов прошедшей ночью. Столбики термометров опускались до минус 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«30-градусный мороз ударил в Подмосковье!» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на опорной метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха в 6 часов утра воскресенья составила минус 14.8 градусов, на Балчуге — минус 14.3 градуса, а в районе Тушино — минус 15.0 градусов.

По словам синоптика, единственным местом, где зафиксирована температура в минус 30 градусов, стали подмосковные Черусти, где столбик термометра опустился до минус 30,3.

Тишковец добавил, что также наиболее низкие температуры зафиксированы в Мелихове (-29.4°C), Луховицах (-29.2°C), Серпухове (-29.1°C) и Коломне (-28.4°C).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.