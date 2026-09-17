Синоптик спрогнозировал потепление в Подмосковье

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что после заморозков в Подмосковье начнется потепление.

Ночь на среду стала самой холодной: местами в Подмосковье зафиксировали заморозки. С четверга в регионе начнется потепление.

«В ночь на пятницу и субботу будет потеплее +7…+12, воскресенье +18…+ 20. В пятницу и в субботу будет переменная облачность без осадков. В воскресенье преимущественно без осадков. В понедельник кратковременный дождь, северо-западный ветер сменится меняется на южный, юго-западный 5-10 метров в секунду», — рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в эфире радио Sputnik.

Синоптик отметил, что сентябрь в целом остается теплее нормы. По его словам, заморозки в Московской области возникли из-за малооблачной погоды и северного ветра.

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