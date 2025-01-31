Синоптик Шувалов прогнозирует похолодание до -10 градусов в столичном регионе

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов во время круглого стола на тему: «Опасное потепление: как погода повлияет на урожай?» сообщил, что в первую неделю февраля столичный регион ожидает понижение температуры до минус 10 градусов, передает корреспондент РИАМО.

«Скажу так, в феврале будут не просто заморозки, а морозы, зима еще вернется. Как было сказано, она возвращается в мягком варианте, то есть плавное снижение температуры. В средней полосе России оно будет более резкое, но не до самых низких значений. В начале следующей недели в средней полосе Росси до минус 6 градусов, в конце недели до минус 10 градусов», — заявил Шувалов.

Он добавил, что к середине февраля этого года в средней полосе России, в том числе и в Подмосковье, столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.

Ранее РИАМО писало о том, каким людям будет особенно тяжело переносить резкое изменение температур.