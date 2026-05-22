Синоптик Шувалов назвал сроки начала купального сезона в Подмосковье

Купальный сезон в Подмосковье начнется не раньше середины июня из-за похолодания и дождей в конце мая, сообщает RT .

«Сейчас в водоемах Подмосковья температура воды составляет +14…+15 °C. И сегодня последний день высокой температуры воздуха, на 7—8 °C выше климатической нормы», — поделился он.

По словам синоптика, в выходные температура понизится: ночью ожидается +10…+15 °C, днем — около +23 °C. С понедельника, 25 мая, начнутся дожди и дальнейшее похолодание.

«Поэтому вода прогреваться перестанет. А с понедельника (ред. — 25 мая) начнутся дожди. Они теплыми не будут, уверяю. И температура к среде (ред. — 27 мая) +11…+13 °C в дневные часы, ночью +6…+8 °C. Опять же рассчитывать на прогрев воды не приходится», — пояснил он.

Шувалов подытожил, что купальный сезон традиционно открывается в середине июня.

