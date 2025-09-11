Синоптик Шувалов: дожди накроют Московский регион 17 сентября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве и Подмосковье дожди начнутся 17 сентября, при этом существенного похолодания не ожидается, сообщает RT .

Шувалов рассказал, что ясная и солнечная погода с заметными перепадами между дневной и ночной температурой сохранится в Москве и Подмосковье до 16 сентября включительно. Уже к этому времени начнут ощущаться изменения в погоде.

По словам синоптика, в регионе появится южный, а затем юго-западный ветер, который станет более ощутимым. Первые дожди ожидаются 17 сентября, однако они будут незначительными и не приведут к резкому снижению температуры.

Шувалов отметил, что ночная температура воздуха будет держаться на уровне +5…+10 °С, а днем — +15…+19 °С. Он подчеркнул, что существенного похолодания в столичном регионе не прогнозируется.