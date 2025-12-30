Синоптик рассказала о погоде в первые дни 2026 года

Синоптик Позднякова: в первые дни нового года в Москве ожидается -9 градусов

Холодная погода с понижением температуры до минус 9 градусов продлится в Москве и области в первые дни нового года, сообщила РИАМО ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что волны тепла, сменяющиеся холодом, которые ранее вторгались в столичный регион, станут менее интенсивными.

«Самой холодной останется ночь на 2 января — минус 12–14 градусов, а по региону до минус 17. Дневная температура будет повышаться и днем второго числа составит минус 7–9 градусов. Температура воздуха будет возвращаться к климатической норме, а третьего числа она уже будет близка к ней или даже выше», — сказала Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что морозная погода, по предварительным прогнозам, задержится в столичном регионе только в первые дни новой недели 2026 года.

