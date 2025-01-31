Синоптик рассказал, каким будет лето после теплой зимы в Московском регионе

Аномально теплая зима и отсутствие снежного покрова могут негативно отразиться на предстоящем лете. В своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летом могут возникнуть проблемы с водой, что, в свою очередь, повлияет на сельское хозяйство.

Тишковец рассказал, что аномально теплая зима с недостатком снега в сочетании с высокими температурами может привести к нестандартному развитию весеннего паводка. Поскольку основным источником паводковых вод является тающий снег, его малое количество спровоцирует не только раннее начало паводкового периода, но и существенно уменьшит общий объем талых вод.

При недостаточном количестве снежного покрова водоемы столкнутся с дефицитом воды, что вызовет умеренный или слабый паводок. Отсутствие глубокого промерзания почвы в сочетании с дождями и быстрым таянием оставшегося снега может привести к локальным подтоплениям территорий. Растянутый паводок без ярко выраженного пика создаст сложности для своевременного наполнения водохранилищ. Летний период может быть осложнен проблемами в сфере водоснабжения и аграрного сектора из-за недостаточного восполнения запасов грунтовых вод.

Недостаток снега и влаги в почве создает серьезную угрозу для сельского хозяйства, затрудняя посевные работы и снижая потенциальный урожай. Низкий уровень воды в реках может существенно осложнить навигацию судов. Леса становятся более уязвимыми к нашествию вредителей и возникновению пожаров из-за недостатка влаги. Нарушение естественных циклов питания рек и пойменных территорий, вызванное слабым паводком, отрицательно влияет на процессы нереста рыб и развитие прибрежной растительности. Все эти факторы формируют комплекс серьезных экологических и экономических рисков для региона.