Синоптик предупредила о дождях в Москве до среды

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Подмосковье до следующей среды ожидаются ежедневные кратковременные дожди, а в начале недели придет похолодание, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам синоптика, до конца рабочей недели существенных изменений погоды не будет. Местами пройдут небольшие дожди до 3 мм.

«Существенных перемен в погоде до конца рабочей недели ждать не приходится. Каждый день местами будет приниматься кратковременный небольшой дождь. В лучшем случае 17 числа нас может порадовать солнце», — сказала Позднякова.

Ночью в Москве ожидается +6…+8, по области +3…+8. Днем в четверг и пятницу в столице прогнозируется +15…+17, по региону +12…+17 — на 3–4 градуса выше нормы.

В выходные температура начнет снижаться. В субботу в Москве будет +13…+15, в воскресенье +8…+13, ночью +1…+6. В понедельник, 20 апреля, похолодание усилится: ночью 0…+5, местами по области возможны слабые заморозки, днем +6…+11.

В ночь на 21 и 22 апреля синоптики допускают небольшие смешанные осадки — дождь с мокрым снегом. Днем сохранится положительная температура и кратковременные локальные дожди.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.