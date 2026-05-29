Синоптик Позднякова: в Москве похолодает на 4 градуса ниже нормы

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные в Москве сохранится прохладная и дождливая погода, а температура будет ниже нормы на 4 градуса, передает RT .

В пятницу в столице ожидается сырая и пасмурная погода. Температура воздуха составит +11…+13 градусов.

«Завтра тоже будет довольно много дождя и еще сохранится плотный северный ветер. Ночь останется такой же прохладной, как и накануне: минимальная температура в Москве +4…+6 градусов, по региону может понижаться до +2 градусов. Дневная температура за счет того, что завтра мы ждем чуть больше просветов, подрастет до +13…+15 градусов в Москве и +10…+15 градусов по области», — рассказала Позднякова.

В воскресенье атмосферное давление немного повысится. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днем местами пройдет кратковременный дождь.

«Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура чуть повыше: ночью в Москве +6…+8 градусов, по региону +7 градусов, а днем +15…+17 градусов в столице и по региону +12…+17 градусов. Сохранится северо-западный ветер. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 4 °C», — отметила синоптик.

Существенное улучшение погоды Позднякова прогнозирует в конце первой пятидневки июня.

