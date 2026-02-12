Синоптик: после оттепели в Москву вернется зимняя погода

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зимняя погода вернется в Москву на следующей неделе после оттепели, сообщает РИА Новости .

По словам синоптика, в понедельник, в тыловой части циклона, задуют северные ветры, и под утро подморозит до минус 5 — минус 8 градусов.

Во вторник столбики термометров опустятся до минус 9 — 12 градусов, что близко к показателям февраля, а днем ожидается минус 3 — минус 6 и минус 6 — минус 9, соответственно. Кроме того, ожидаются кратковременные снегопады и метель.

В Московском регионе в конце недели прогнозируется оттепель с осадками и усилением ветра. В среду местами пройдет небольшой снег, а в четверг ожидается умеренный снегопад. На дорогах возможно образование гололедицы.

