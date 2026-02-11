Минтранс Подмосковья предупредил водителей о гололедице и снегопадах в регионе

В конце недели в Подмосковье ожидаются оттепель, снегопады и усиление ветра. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе в конце недели прогнозируется оттепель с осадками и усилением ветра. В среду местами пройдет небольшой снег, а в четверг ожидается умеренный снегопад. На дорогах возможно образование гололедицы.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что дорожные службы ведут постоянный мониторинг погодных и дорожных условий. Более 1 тысячи специалистов Мосавтодора задействованы в очистке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и посадочных площадок.

В ведомстве напомнили, что во время осадков снижается видимость, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращатели и переходить дорогу только по оборудованным переходам. Водителям советуют быть внимательными, не отвлекаться на телефон, увеличивать дистанцию, выбирать безопасную скорость и плавно управлять автомобилем. При проезде пешеходных переходов необходимо заранее снижать скорость.

В случае поломки автомобиля или другой чрезвычайной ситуации следует покинуть салон, отойти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.