сегодня в 18:04

Синоптик отметил, что на следующей неделе в Москве ожидается до +30 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что вся следующая неделя в столице будет сопровождаться температурами от плюс 23 до плюс 28 градусов, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Вся следующая неделя будет сопровождаться высокими температурами — от плюс 23 до плюс 28 градусов. Периодами показатель достигнет плюс 30 градусов», — рассказал он.

По словам синоптика, 26 мая в городе действует холодный фронт, поэтому местами в столице идут дожди.Несмотря на это, с 27 мая погода будет налаживаться.

Ильин добавил, что теплая погода в городе сохранится до конца весны.