Синоптик объяснил появление радиационного тумана в Москве и Подмосковье

Туман, который наблюдали в Москве и Подмосковье в конце сентября, возник из-за ночного охлаждения воздуха. Он не радиоактивен, сообщает MIR24.TV .

В конце сентября видимость в отдельных районах столичного региона сокращалась до 200–700 метров, особенно ранним утром за пределами плотной застройки.

«Радиационный туман — это не радиоактивный туман. Он никоим образом не связан с радиацией. Речь идет о длинноволновой, так называемой инфракрасной радиации, которую излучает любое тело, обладающее определенной температурой», — пояснил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

После захода солнца земля отдает тепло, а воздух у поверхности остывает. Когда он охлаждается до точки росы, водяной пар превращается в мелкие капли. Такой туман обычно гуще перед рассветом и рассеивается после восхода солнца, но в низинах и у рек может задержаться дольше.

Шувалов также рассказал об адвективном тумане: он возникает, когда теплый влажный воздух движется над холодной поверхностью. Оба вида тумана ухудшают видимость, поэтому автомобилистам сложнее оценивать расстояние до других машин и замечать препятствия.

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