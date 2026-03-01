Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 12%

За прошедшие сутки высота снежного покрова в столице уменьшилась с 69 до 61 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на 12%», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на других городских метеостанциях высота снежного покрова варьируется: в Тушино он составляет 63 см (-7 см за день), а на Балчуге — 70 см (-8 см за день). В Новой Москве, в Михайловском, снежный покров снизился на 5 см и теперь достигает 69 см.

По словам синоптика, в Подмосковье самые высокие сугробы в Черустях (76 см) и Кашире (75 см). За сутки они уменьшились на 5 и 3 см соответственно. Наименьшие сугробы в Клину (52 см) и Дмитрове (51 см). За сутки уменьшились на 8 и 4 см соответственно.

Леус добавил, что в воскресенье и понедельник снег в Москве продолжит таять, а во вторник уменьшение снежного покрова приостановится.

