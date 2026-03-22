Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве уменьшилась еще на 3 см

За прошедшие сутки высота снежного покрова в столице снизилась еще на 3 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За минувший сутки высота снежного покрова в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, уменьшилась еще на 3 см и остановилась у отметки в 20 см, что ниже нормы на 8 см», — написал Леус в своем Telegram-канале.

На метеостанциях в Тушине и на территории МГУ высота снежного покрова составляет от 17 до 22 см. За сутки высота сугробов снизилась на 2-4 см. В Новой Москве снежный слой достиг 26 см, что на 2 см меньше, чем накануне.

Синоптик добавил, что в Подмосковье высота снежного покрова варьируется: на юге, в Кашире и Коломне, его слой достигает 35 см, тогда как на севере, в Клину, снега всего 5 см. За последние сутки высота снежного покрова в области снизилась на 1-7 см.

