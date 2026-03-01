Синоптик Леус: воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

Воскресенье, 1 марта, стало самым теплым днем в российской столице с начала текущего года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Первый день календарной весны порадовал жителей столицы очень теплой погодой — к полудню температура воздуха на 4-5 градусов превышает климатическую норму», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, в Москве температура поднялась до плюс 4,5 градуса. Окончательное значение нового рекорда года станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра.

Синоптик добавил, что в полдень на метеостанциях Московской области было от плюс 1,8 градуса в Шаховской до плюс 4,6 градусов в Коломне и Зарайске.

