Какой будет погода весной 2026: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода весной 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Зима 2025–2026 запомнится жителям столичного региона по-настоящему снежной погодой: с начала 2026 года в Москве были установлены сразу семь рекордов по высоте снежного покрова, который к 26 февраля на ВДНХ достиг 73 сантиметров. Между тем уже в будущее воскресенье в свои права вступит март — первый месяц весны.

Когда наступит климатическая весна

Фото - © Медиасток.рф

По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, климатическая весна наступит в Москве лишь в конце марта — об этом синоптик сообщил в беседе с РИА Новости. Согласно прогнозу Леуса, весенняя погода вступит в свои права в столичном регионе 21 марта — в этот день среднесуточная температура традиционно устанавливается выше нулевой отметки. Этот срок является стандартным для Москвы и Подмосковья.

«Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. Однако о наступлении метеорологической весны пока говорить рано — сезон сменится, когда снежный покров в мегаполисе полностью растает», — отметил Леус.

С тем, что морозная погода покинет столицу лишь в конце марта, в разговоре с агентством «Москва» согласилась и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в марте днем будет слабый плюс, а по ночам температура будет опускаться ниже нулевой отметки. Такая погода может сохраниться до конца первого месяца весны.

Приход весны задержат огромные объемы снега

Фото - © Медиасток.рф

Жителям Центральной России не следует рассчитывать на раннюю весну и внезапное потепление, поскольку сформировавшиеся за зиму запасы снега не дадут почве и воздуху быстро прогреться — такой прогноз в разговоре с изданием Life.ru дал эколог Илья Рыбальченко.

Как отметил эксперт, весна 2026 в Московской области с большой долей вероятности будет «нервной» — не очень теплой и не слишком поздней, с ранними оттепелями, возвратами холода и «аквапарком» на улицах из-за большого количества мокрого снега и грязи. В то же время и ранней предстоящая весна тоже не станет.

«Нас ждут поздняя сухая почва, поздняя зелень и ощущение холода, даже если цифры на термометре будут радовать глаз. (…) Весна придет в свои привычные сроки, но будет грязной и ощущаться достаточно холодной. Думаю, только к середине апреля мы переобуемся в кроссовки и ветровки» Илья Рыбальченко Эколог

Москву и Подмосковье ждет мощное половодье весной 2026

Фото - © Медиасток.рф

Весной 2026 года Московский регион ждет активное половодье из-за рекордного количества снега в феврале — о «бурном пробуждении» водоемов в беседе с РИА Новости предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Тающий снег в виде потоков воды устремится в реки, заполняя их русло с выходом большой воды из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек», — сообщил синоптик.

Тишковец отметил, что с учетом высоты снежного покрова, площади столицы и осенней переувлажненности земли при таянии снег превратится примерно в пять миллионов кубических метров воды. Примерно такой объем воды нужен, чтобы заполнить 50-этажный небоскреб или две тысячи олимпийских бассейнов.

Согласно предварительному прогнозу синоптика, весна начнется примерно с середины марта, после чего нужно ожидать экстремального весеннего половодья и подтопления значительных участков суши. При этом, если бы не аномальные сугробы, выполняющие роль природного «холодильника», потепление началось бы гораздо раньше.

Тишковец предположил, что последующий весенний период будет довольно теплым, с дождливым маем, а лето окажется более жарким, знойным и засушливым, чем в 2025 году — особенно в июле и августе.