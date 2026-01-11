Синоптик Леус: в Москве выпало снега выше климатической нормы

После обильных снегопадов, которые привели к максимальному увеличению высоты снежного покрова в регионе с начала текущей зимы, в течение последних суток снег начал оседать и уплотняться. По итогам обильных снегопадов количество осадков в Москве превышает климатическую норму, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Однако незначительные осадки 10 января помогли удержать высоту снежного покрова на прежнем уровне, а в некоторых местах даже немного увеличить ее. В целом, высота сугробов значительно превышает средние многолетние значения и составляет более 30 сантиметров.

В Москве, по данным главной метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова 11 января утром зафиксирована на отметке 37 см (без изменений за сутки), при норме в 25 см. На других метеостанциях столицы высота снега варьируется от 37 см на Балчуге (снижение на 2 см за сутки) до 39 см в Тушино (увеличение на 1 см за сутки).

В Новой Москве высота снежного покрова достигла 44 см (увеличение на 1 см за сутки).

В Московской области высота снежного покрова колеблется от 30 см в Дмитрове и Наро-Фоминске (снижение на 1 см и увеличение на 3 см за сутки соответственно) до 50 см в Черустях, лидирующих по высоте снега в регионе (снижение на 1 см за сутки).

Ожидается, что 11 января высота снежного покрова изменится незначительно, а в понедельник следующий южный циклон увеличит ее на 2-4 см.

