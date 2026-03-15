Синоптик Леус рассказал о паводках в России после снежной зимы

На фоне высокой температуры воздуха и большого снежного покрова прошлой зимой, ситуация с паводками в России спокойная. Реки находятся в разном состоянии, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды « Фобос » Михаил Леус.

Поднялся уровень воды с выходом на пойму на реках Валуй и Оскол рядом с Валуйками и Раздольем в Белгородской области. В Ярославской на реке Волга на участке Горьковского водохранилища уровень воды пока меньше отметки поймы.

В ЛНР на реке Айдар у села Новоселовка и на реке Деркул у Беловодска была пройдена отметка неблагоприятного явления. Такая ситуация там продержится два дня. На реке Евсуг рядом с поселком Петровка был превышен уровень выхода воды на пойму. В ближайшие двое суток ситуация будет оставаться такой.

Вскоре ожидается вскрытие ото льда водоемов в Калининградской области. Нет льда на реках в Крыму, ДНР, ЛНР.

Во второй декаде марта вскроются реки Калининградской, Псковской, Тверской областей. В первой декаде апреля вскроется река Урал. Также это затронет реки Ветлуга, Кострома, Унжа, Керженец, Вятка, Сухона, Чепца и Юг.

