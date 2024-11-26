Синоптик Леус объяснил красный рассвет в Москве

26 ноября многие жители столицы увидели рассвет в желтовато-красных тонах. С чем связано такое явление, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

По словам специалиста, красный оттенок восхода Солнца зависит от рассеивания солнечного света в земной атмосфере. Когда небесное светило низко расположено над горизонтом, солнечный свет проходит сквозь толстый слой атмосферы. Только после этого он достигает глаз наблюдателя.

Наиболее ярким данный эффект становится при наличии в воздухе кристаллов льда, пыли или дыма. После рассеивания спектр солнечного света оказывается наполнен красными и желтыми оттенками. А если концентрация различных частиц в атмосфере высокая, то цвет становится красным и оранжевым. Остальные цвета поглощаются. Комбинация прошедших цветов превращается в розовый или оранжевый восход.

Как только Солнце начинает подниматься над горизонтом, через слой атмосферы начинают проходить все составляющие солнечного спектра. В таком случае светилу возвращается обычный белый цвет.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе во вторник местами будет гололедица. Столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус.