Синоптик Леус: Москва будет встречать Новый год в снежном убранстве

Небольшой снег в столице будет идти почти ежедневно, так что Новый год город встретит в белоснежном убранстве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в мегаполисе за сутки температура снизилась сразу более чем на 14 градусов. В Москву вернулся и снежный покров. Его высота пока небольшая, по данным метеостанции ВДНХ, она составляет 2 см при климатической норме в 17 см. Также менее 1 см снега на Балчуге, 2 см — в Тушине и МГУ, 3 см — в Новой Москве и Михайловском.

По словам синоптика, на территории Подмосковья самые большие сугробы в Черустях — 8 см. Много снега наблюдается и в Дмитрове (4-5 см).

Леус добавил, что 24 и 25 декабря в Москве еще пройдет небольшой снег, он будет по чуть-чуть прибавлять снежного покрова. 26 декабря осадки усилятся, но в оттепель они пройдут в основном в виде мокрого снега, а сугробы немного подрастут.

Как рассказал специалист, до конца этого года оттепелей больше не будет. При этом высота снежного покрова в лучшем случае составит 50% от нормы по климату (для 31 декабря — 1 января — это 19-20 см).

