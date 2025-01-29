Синоптик Леус: 3-й подряд температурный рекорд установлен в Москве

В среду в столице отметили третий подряд температурный рекорд января, предыдущий держался с 2001 года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В полночь на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, столбики термометров показывали плюс 4,4 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного 29 января 2001 года», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, еще обновлены рекордные максимумы в Можайске — плюс 3,9 градуса (прежний рекорд — плюс 3,8 — был 2016 году) и в Коломне — плюс 3,5 градуса (в 1994 году было плюс 3,2).

Он напомнил, что, кроме столицы, 28 января на европейской территории РФ обновлены 36 суточных рекордов по теплу — от Керчи на юге до Вологды на севере, а также от Калининграда на западе до Йошкар-Олы на востоке.

Днем в среду в столице температура составляет плюс 5 градусов. Местами может пройти небольшой дождь.