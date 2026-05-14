Синоптик Колесов сообщил о новом циклоне в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что дожди в городе вскоре прекратятся, однако уже 15 мая придет новый циклон. Жары в ближайшие дни не ожидается, передает газета «Петербургский дневник» .

Атмосферный фронт почти прошел через Санкт-Петербург, и осадки в ближайшее время прекратятся. Затем в городе появится солнце. Однако жара не ожидается: в регион пришла более прохладная воздушная масса, и даже при ясной погоде температура составит +14…+16 градусов.

«Вчера вечером на юго-западе области перед подходом атмосферного фронта грозы отмечались, но в ночь они прекратились. Сегодня днем, теперь уже на востоке Ленинградской области, снова ливни, грозы местами с ветром и градом ожидаются», — отметил синоптик.

По словам Колесова, в пятницу, 15 мая, с юго-востока подойдет новый циклон. После обеда он принесет в Петербург очередные дожди, по области местами с грозами.

«Проходить этот циклон будет с пятницы на субботу, так что дождя должно быть много, и наконец польет всю растительность. Осадки в Санкт-Петербурге в начале дня субботы должны закончиться», — сказал эксперт.

В пятницу ожидается до +16 градусов, в субботу — до +18, а в воскресенье температура может превысить +20 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.