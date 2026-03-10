Синоптик Ильин рассказал, когда москвичам ждать похолодания

Во вторник, 10 марта, в Москве установилась более теплая погода. Утром температура достигла отметки в плюс 2 градуса, а в дневное время прогнозируется до плюс 8 градусов. О том, надолго ли пришло тепло в российскую столицу и когда возможен возврат холодов, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Вечерняя Москва» .

По словам Ильина, москвичей ожидает солнечная и теплая неделя без дождей и снега, а также без каких-либо нехарактерных погодных явлений.

«Столбики термометров поднимутся до плюс 5–10 градусов в дневные часы. При этом ночью тоже будет достаточно тепло. Температурные показатели будут колебаться в пределах положительных значений, лишь временами опускаясь до минус одного градуса. Осадков в виде дождя или снега не ожидается», — уточнил специалист.

Подобные условия сохранятся до вторника, 17 марта, после чего в столице наметится небольшое понижение температуры. Однако, как отметил синоптик, резкого и сильного похолодания не произойдет.

С 18 марта в Московском регионе вновь станет прохладнее, но морозов не ожидается. Если в текущую неделю воздух прогреется до плюс 5-10 градусов, то в последующую температура не поднимется выше плюс 1-6 градусов.

Согласно прогнозам метеорологов, именно 10 марта в столичном регионе официально наступает метеорологическая весна. Среднесуточная температура устойчиво перейдет в положительную зону, а пасмурные дни со снегом сменятся ясной погодой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.