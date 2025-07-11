Синдром самозванца: как перестать считать себя «не тем» человеком

Вернуть уверенность в себе при синдроме самозванца помогают простые, но регулярные практики: вести дневник достижений, учиться принимать похвалу, открыто говорить о сомнениях и не путать самокритику с самоуничижением, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«Первое правило — перестать ждать „разоблачения“. Для этого попробуйте вести дневникдостижений: регулярно записывайте завершенные задачи, положительные отзывы и навыки, которые вы освоили. Когда сомнения накроют, перечитайте записи — это объективное доказательство вашей компетентности», — посоветовала Семеренко.

Она добавила, что второй шаг — научиться принимать комплименты. Вместо «Да это ерунда!»п опробуйте отвечать: «Спасибо, я действительно над этим работал(а)».

«Так мозг постепенно перестроится и начнет воспринимать успехи как закономерность. Также обсуждайте свои переживания с коллегами и наставниками. 90% людей, которых вы считаете настоящими профессионалами, тоже сомневаются в себе. Осознание этого снижает тревогу», — рассказала специалист.

Семеренко подчеркнула, что важно отделять критику от самокритики. Ошибка — не доказательство вашей «недостаточности», а часть роста.

«Иногда необходимо спросить себя: стал бы я так строго судить друга в этой ситуации? Ваши достижения реальны. Просто позвольте себе в это поверить. Синдром самозванца — не диагноз, а привычка мышления. И, как любую привычку, его можно изменить, если последовательно работать над самооценкой», — заключила эксперт.