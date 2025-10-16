Синдром отложенной жизни: почему россияне берегут украшения «на потом»

Восемь из десяти россиян хранят свои украшения и дорогие покупки «до особого случая». Привычка «беречь» закладывается еще в семье, сообщили РИАМО в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.

Согласно результатам опроса, 45% россиян заявили, что у них есть несколько вещей, которые хранятся для особых случаев, 34% имеют только одну такую вещь, а 21% располагает целой коллекцией. Чаще всего в шкафах прячут новую одежду с бирками (30%), украшения (22%) и сумки (18%). Также в этот список вошли гаджеты, подарки, обувь, бытовая техника, косметика и даже книги.

Основные мотивы такого поведения включают стремление сохранить вещь для особого случая (26%), убежденность, что она слишком ценная для повседневного использования (34%) или не подходит под стиль (26%). Еще четверть опрошенных призналась, что вещь была приобретена импульсивно, но так и осталась лежать без дела.

Наиболее часто «откладываются» ювелирные украшения — серьги (33%), кольца (25%) и колье (21%). Изделия с драгоценными камнями (35%) и золотые украшения (31%) также занимают лидирующие позиции. Многие люди не носят такие вещи ежедневно из-за различных опасений. Так, 45% опрошенных чувствуют себя некомфортно, 24% боятся быть ограбленными или потерять изделие, а 17% опасаются его повреждения.

По данным исследования, синдром «отложенной жизни» не ограничивается только вещами. 37% респондентов признались, что откладывают и другие удовольствия — отдых, хобби, мечты. Еще 47% делают это хотя бы иногда, и только 16% живут «здесь и сейчас».

Привычка бережно относиться к вещам формируется еще в семье. Так, 39% участников опроса выросли в семьях, где дорогие вещи носили только по особым случаям или в праздники. Каждый пятый россиянин отметил, что его одежда или предметы интерьера устаревают, пока «ждут своего часа».

