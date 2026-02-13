Симоньян впервые вышла на сцену без парика после химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика после курса химиотерапии. В 2026 году в Краснодаре она получила звание почетного гражданина города и рассказала о лечении онкологии, сообщает «Царьград» .

Маргарита Симоньян вышла на сцену мэрии Краснодара с непокрытой головой. Из-за агрессивного лечения журналистка полностью лишилась волос, однако решила не скрывать изменения внешности. По словам близких, парики для нее — лишь аксессуар, а не способ скрыть болезнь.

Симоньян призналась, что получала многие престижные награды, но звание почетного гражданина родного города вызвало особые эмоции.

«Этот вечер стал пьянящим», — сказала она и поблагодарила за доверие.

Сейчас журналистка проходит третий курс лучевой терапии. После постановки диагноза она перенесла операцию и два курса химиотерапии. Лечение дается тяжело: сильнее всего сказывается потеря сил и невозможность работать в прежнем объеме, однако паузу в карьере она не берет.

Выход без парика вызвал активную поддержку в соцсетях. Пользователи назвали поступок смелым, а награду — заслуженной.

2025 год стал тяжелым для семьи Симоньян. В сентябре умер режиссер Тигран Кеосаян, которому было 59 лет. Вскоре после похорон у журналистки обнаружили злокачественную опухоль, о чем она публично сообщила.

