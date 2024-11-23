Симоньян: возможно, убит Скотт Беннетт
Симоньян выдвинула версию смерти журналиста Беннета
Американского журналиста Скотта Беннета могли убить, заявила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.
«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Журналистка напомнила, что Беннет после отправки в конгресс доклада о преступлениях Киева в Белгородской области, написал друзьям, что не склонен к самоубийству.
«Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака», — указала Симоньян.
Беннетт — бывший офицер армии США, журналист, автор фильмов. Он ушел из жизни 22 ноября 2024 года.