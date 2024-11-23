«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналистка напомнила, что Беннет после отправки в конгресс доклада о преступлениях Киева в Белгородской области, написал друзьям, что не склонен к самоубийству.

«Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака», — указала Симоньян.

Беннетт — бывший офицер армии США, журналист, автор фильмов. Он ушел из жизни 22 ноября 2024 года.