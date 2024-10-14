Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, вывесившую в Одессе флаг РФ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между Еленой Чесаковой и Зоей Космодемьянской, отметив, что Чесакова попыталась установить флаг России на основании снесенного памятника Екатерине II в Одессе, сообщает RT .

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян сравнила Елену Чесакову, которая пыталась вывесить флаг РФ в Одессе, с Зоей Космодемьянской — первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время ВОВ.

«Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами», — отметила главный редактор RT.

Ранее сообщалось, что в Одессе, на Екатерининской площади, женщина попыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II. Правоохранительные органы задержали ее. В ходе допроса она выразила свою поддержку России и отметила, что не сможет простить Киеву массовое убийство людей, произошедшее 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что Чесакову убили в СИЗО. По официальной версии, случившееся представили как несчастный случай. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, которая якобы была у задержанной.