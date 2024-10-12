Экс-депутат Рады Царев: задержанную за попытку повесить флаг РФ в Одессе убили

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале заявил, что девушку, которая пыталась повесить флаг России в Одессе и была за это задержана, убили в СИЗО.

По официальной версии, утверждает Царев, случившееся представили как несчастный случай. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, которая якобы была у задержанной.

«Эту молодую женщину с видео, по неподтвержденной информации, убили в одесском СИЗО. Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал Царев.

Вечером 7 октября девушка пыталась прикрепить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II. Она также утверждала, что поддерживает российского президента Владимира Путина, а Украине никогда не простит события, произошедшие 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, а также нападение на Донбасс.