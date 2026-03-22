Симоньян рассказала, что один из ее детей тяжело болен

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась, что один из ее и режиссера Тиграна Кеосаяна детей тяжело болен, сообщают «Вести» .

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову.

По ее словам, когда ее муж в декабре 2024 года впал в кому, то выяснилось, что один из их детей тяжело болен, вылечить его нельзя.

«Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», — сказала Симоньян.

Кеосаян после длительной комы скончался 26 сентября 2025 года. Незадолго до его смерти, 1 сентября, у Симоньян обнаружили рак груди.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.