Симоньян раскритиковала систему ЕГЭ, назвав ее издевательством над нацией

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что существующая система ЕГЭ это издевательство над нацией, родителями и детьми, сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой. <…> Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ», — сказала она.

Симоньян отметила также, что вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, чаще не связаны со школьной программой.

По ее словам, ЕГЭ по литературе или истории — это рулетка.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в организации отклонили законопроект об альтернативе Единого государственного экзамена. По мнению депутатов, это все усложнит: если бы альтернативу ввели, проверяющие не смогли бы сравнить процедуры и результаты разных видов экзаменов.