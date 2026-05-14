Симоньян подаст в суд на Euronews из-за видео ИИ

Маргарита Симоньян заявила, что ролик с ее комментарием о Зеленском — фейк

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о намерении подать в суд на Euronews из-за фейкового видео, созданного с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, телеканал сослался на ролик, несмотря на предупреждение о подделке.

Маргарита Симоньян отметила, что в Сети распространили видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, где она якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Ереван.

По ее словам, на этот ролик в своих материалах сослались Euronews и Newsweek. Редакции уведомили, что запись является фейком.

«Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Newsweek просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Euronews и вовсе ничего менять не стал», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Главный редактор RT призвала проверять источники информации и заявила о намерении подать иск к Euronews.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.