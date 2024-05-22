сегодня в 19:58

Симоньян опубликовала список 500 солдат ВСУ, которых Киев не хочет забирать

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала список 500 украинских солдат, которых президент Владимир Зеленский отказался вызволять из плена.

По словам Симоньян, Киев отказался обменивать своих бойцов. Журналистка отметила, что из 500 пленных украинских военнослужащих Зеленский отобрал только 38 наиболее «ценных».

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 „ценных“», — написала Симоньян.

Медиаменеджер анонсировала эту публикацию ранее, 22 мая. Она рассказала, что выбранные Зеленским бойцы — это члены бригады спецназначения «Азов»*. Она отметила, что остальные украинские солдаты «не нужны их президенту».

Последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся в феврале. Тогда 100 бойцов ВСУ обменяли на такое же количество пленных российских солдат.

*запрещенная в России террористическая организация.