Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Ранее сообщалось о четырех сбитых беспилотниках.

«ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на Москву», — сообщил Собянин.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы.

В ночь на 11 декабря московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли вслед за Шереметьево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.