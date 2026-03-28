Силовики задержали вице-мэра по городскому хозяйству Челябинска Астахова

сегодня в 12:00

Работники ФСБ провели задержание вице-мэра Челябинска Александра Астахова. Он на протяжении более шести лет курировал городское хозяйство, сообщает 74.ru со ссылкой на несколько источников.

Причина задержания пока неизвестна. Детали дела выясняются.

До 2011 года Астахов работал управделами Челябинской гордумы. Потом перешел в Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе Управделами президента России. Там стал замдиректора.

Еще в послужном списке у Астахова есть опыт работы гендиректором гостиничного комплекса «Славянка», гранд-отеля «Видгоф». Также он состоял в депутатском корпусе Тракторозаводского района.

С 21 октября 2019 года Астахов работал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству. Решение приняла мэр Наталья Котова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.