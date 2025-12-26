сегодня в 13:44

Силовики задержали в Москве наркодилера с помощью украинских аферистов

Украинские аферисты помогли московским полицейским провести задержание наркодилера в столице. Это произошло, поскольку РФ столкнулась с новой волной ложных сообщений о минировании от украинских аферистов, сообщает Baza .

Одно из электронных писем было отправлено на почту московского отеля. В нем говорилось, что в одном из номеров расположен взрывоопасный предмет.

Работники отеля обнаружили тревожное письмо не сразу. Однако после того, как заметили его, быстро вызвали сотрудников экстренных служб.

Гостиницу и ближайший магазин эвакуировали. В одном из номеров работники полиции обнаружили подозрительный рюкзак.

Собака кинологов странно отреагировала. Это указывало на вероятную угрозу.

Пока саперы изучали находку, работники отеля описали постояльца гостиницы, заселившегося недавно и покинувшего отель. Он бросил свои вещи.

Взрывчатку в рюкзаке саперы не обнаружили. Однако там был пакет с запрещенными веществами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.