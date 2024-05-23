Силовики проверяют документы у работников склада Wildberries в Подмосковье
Плановая проверка документов идет на складе Wildberries в Электростали
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В четверг утром на склад маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали прибыли силовики, причины посещения не разглашались, сообщает РИА Новости.
Компания дала свой комментарий по поводу визита правоохранителей. В Wildberries уточнили, что на складе сейчас ведется плановая проверка документов.
Сам складской объект в Электростали сейчас работает в обычном режиме.
В марте в ходе рейда на складе Wildberries в Электростали задержали 21 человека. У сотрудников проверяли паспорта и миграционные карты.