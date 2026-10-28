сегодня в 14:27

Силовики провели жесткое задержание у офиса IT-компании в Москве

Силовики заблокировали черный внедорожник и провели жесткое задержание у офиса IT-компании в Москве, сообщает Baza .

Правоохранители провели операцию на юго-западе города. Кадры попали в Сеть.

Судя по ним, силовики заблокировали черный Land Cruiser. Внутри находились крепкие молодые люди, но их вывели из салона и положили на землю.

Предварительно, задержаны как минимум пять человек.

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