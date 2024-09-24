Силовики пришли в табор из-за цыгана, продавшего старикам одеяло по цене машины
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В деревне Верхние Осельки (Ленинградская область) прошел профилактический рейд правоохранителей, которые посетили цыганский табор. Внимание силовиков привлекли «предпринимательские» способности местных представителей кочевого народа — к примеру, 29-летний член общины продавал одеяла и подушки почти за 100 000 рублей, на что пожаловались другие жители, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
От действий нечистого на руку «коммерсанта» пострадали в том числе пенсионеры из деревни Оржицы и Соснового Бора. Во время беседы с правоохранителями кочевой торговец признался, что одеяла и подушки, которое он продает по цене подержанной отечественной машины, покупали и другие люди.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Стражи порядка устанавливают круг лиц, которые могли пострадать от махинаций цыган.
В ходе рейда силовики также проверили представителей кочевого народа на причастность к другим правонарушениям, а служебные собаки изучили цыганские дома и их транспорт на предмет хранения запрещенных веществ.
По итогу полицейские вызвали на разговор лидера общины, напомнив ему о важности соблюдать законы.