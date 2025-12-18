Силовики пришли в магазины из-за книги «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин

Правоохранители изъяли из продажи в РФ бестселлер про планету гермафродитов*

Сотрудники правоохранительных органов наведались в книжные магазины из-за бестселлера «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин про планету гермафродитов*. Это произошло в ряде российских регионов, сообщает « Осторожно, новости ».

Правоохранители требовали изъять книги из продажи. В одних случаях проводилась контрольная закупка. В других силовики оформляли протоколы на книжные магазины.

Инциденты происходили в Ульяновске, Нальчике и Чите. Правоохранители подчеркивали, что причина изъятия — материалы Федеральной службы безопасности, а также заключения экспертов.

В книге рассказывается про жителей планеты Зима. У них есть последовательный гермафродитизм*. Если индивид находит партнера, то один из них становится мужчиной, а другой женщиной.

* Международное движение ЛГБТ внесено Росфинмониторингом в реестр экстремистов, террористов, запрещено в РФ.

